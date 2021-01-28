شكرا لبحثكم عن خبر فرقُ مؤسسةِ يافع للعملِ والإنجازِ تباشر أعمالَ التوسعةِ للمرحلة الأولى والثانية من طَرِيق عقور - بئر العروس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص- إعلام المؤسسة:

باشرت فرق مؤسسة يافع للعملِ والإنجازِ أَعْمَالَ التَّوْسِعَةِ للمرحلة الأولى والثانية من طريق عقور بئر العروس الذي يربط مديريات يافع.

وَتَشْمَلُ هَذِهِ التوسعة الجديدة للطريق ليصبح ١٠ أمتار عرض الطريق بدلا من ٦ أمتار حتى يصبح الطريق مؤهلًا لمرور الشاحنات الكبيرة ..

و ستختصر هذه التوسعة المسافة من ٣٧كم إلى ١٤ كم بَدَلًا من المرور في نقيل الخلا ونقيل الشعيبين.

ويجري العمل بمعدات تابعة لمؤسسة يافع للعملِ والإنجازِ وبمتابعة مباشرة من رئيسها الشيخ أبي أنس صافي الصافي وبإشراف من اللجنة الأهلية للمشروع بقيادة الشيخ محمد محسن محمد القيدعي وإشراف الفريق الهندسي بقيادة المهندس علي عبده..

وقال رئيس المؤسسة الشيخ أبو أنس صافي الصافي أن الهدف هو توسعة المرحلة الأولى والثانية من المشروع ليصل عرض الطريق إلى عشرة أمتار ليتساوى مع عرض الطريق في المرحلة الثالثة والأخيرة فيه، حيث يعد هذا الطريق أهم وأفضل الطرق من حيث الاختصار والانسيابية والسهولة وعدد القرى المستفيدة منه لإخراجها من العزلة التي تعاني منها..

يُذكَر بأن العمل مستمر في المرحلة الثالثة من قبل مؤسسة بن مسعد الصلاحي للمقاولات التي تشمل شق ٧ كم بعرض ١٠ م بتكلفة إجمالية تصل ٣ ملايين ريال سعودي على نفقة الأهالي وبدعم من يافع للعملِ والإنجازِ .

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