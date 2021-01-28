شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة منذ تأسيس كلية الإعلام. .العميد علي ناصر يحضر اجتماع مجلس الجامعة في دورته الأولى لهذا العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضر عميد كلية الإعلام بجامعة عدن الدكتور محمد علي ناصر اجتماع مجلس الجامعة لأول مرة منذ تعيينه عميدا للكلية مطلع الشهر الجاري.

وفي الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي القائم بأعمال رئيس جامعة عدن النائب للشؤون الأكاديمية ظهر الدكتور محمد علي ناصر عميد كلية الإعلام بالجامعة متوسطا الحضور من عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور ناصر أن جامعة عدن ماضية قدما في تأسيس كلية الإعلام فيها وتقديم سبل الدعم اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: " لمسنا من المسؤولين في الجامعة حرصهم الشديد على دعم الكلية الجديدة التي ستشكل إضافة و رافداً معرفيا للتعليم فيها شاكرين الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن ونوابه على مواقفهم الداعمة للكلية".

وكان رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور قد أصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد علي ناصر عميدا لكلية الإعلام بالجامعة في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.