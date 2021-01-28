شكرا لبحثكم عن خبر وزير الرياضة اليمني: الحوثيون قتلوا 11 لاعبا نايف البكري قال للأناضول، إن الجماعة تسببت بخسائر في القطاع الرياضي بنحو 2.8 مليار دولار منذ بدء الحرب قبل 7 سنوات، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين إزا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكري حسين/ الأناضول

قال وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، الخميس، إن جماعة الحوثي قتلت 11 رياضيا، وتسببت بخسائر في القطاع بالبلاد بنحو 2.8 مليار دولار.

وفي تصريح للأناضول، أفاد البكري بأن "جماعة الحوثي قتلت 11 رياضيا، بينهم علي السعودي، وعبد الله عارف عبد ربه، لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، إضافة إلى تدمير 87 منشأة رياضية".

وأضاف: "تسبب الحوثيون أيضا في إلحاق خسائر بالقطاع الرياضي منذ بدء الحرب، تبلغ نحو 222 مليار ريال يمني (حوالي 2.8 مليار دولار)".

واتهم الوزير اليمني جماعة الحوثي بـ"الاستيلاء على 6 مليارات ريال يمني (حوالي 7 ملايين دولار) من مخصصات صندوق رعاية الشباب في صنعاء (حكومي) ما أدى إلى فقدان 7 آلاف موظف بالقطاع الرياضي لوظائفهم".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول اتهامات الوزير اليمني، إلا أن الجماعة توجه من جانبها، اتهامات للقوات الحكومية والتحالف العربي باستهداف منشآت مدنية في مناطق سيطرتها.

ووفق مراقبين، يعاني القطاع الرياضي باليمن التدمير إثر أعمال تخريب بالملاعب والصالات الرياضية وتوقف المنافسات والدوريات قبل نحو 7 سنوات.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين، ما أودى بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.