شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية.



وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة فقط من حضرموت.

وأشارت عبر حسابها على تويتر إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2120) منها (615) وفاة و(1425) تعافي