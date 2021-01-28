شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعيد باكريت من مطار الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منعت السلطات السعودية يوم الاثنين محافظ المهرة السابق وعضو مجلس الشورى الحالي الشيخ راجح باكريت من مغادرة المملكة. واعيد باكريت من المطار بينما كان في طريقه الى الاراضي اليمنية. وقال باكريت في تصريح صحفي انه منع من السفر وانه لايعلم اسباب عملية المنع هذه.. وشغل باكريت محافظا للمهرة خلال السنوات الماضية.

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