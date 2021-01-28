شكرا لبحثكم عن خبر جمال صنعاني فريد في منزل الفنان احمد السنيدار .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - داول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنزل الفنان السنيدار ، والذي ادهش الجميع بمنظره ونقشه المعماري الذي بصورة الفن اليمني الاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر جمال صنعاني فريد في منزل الفنان احمد السنيدار .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.