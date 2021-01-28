برعاية المجلس الانتقالي: مؤسسة مستقبل عدن للتنمية تقيم حفل ختامي للتدريب المهاري

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يزيد بن سلمان - شبوة -
اختتمت مؤسسة مستقبل عدن الاريعاء الموافق 27 يناير 2021 دورة التدريب المهاري في فن الخياطة في مقر المؤسسة
استمرت الدورة شهرين متواصلين لعدد 15 متدربة. من العاصمة عدن وذلك لتمكينهن في ايجاد مهن ومهارات في الخياطة و بالبدء للخروج في سوق العمل وتنفيذ مشاريعهن الخاصة بهن
يأتي هذا النشاط ضمن خطة الانشطة السنويه التي تقيمها مؤسسة مستقبل عدن للتنمية
حضر حفل ختام التدريب عدد من قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي ورؤساء بعض المؤسسات والمبادرات وناشطين مجتمع مدني
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