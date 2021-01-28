شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على قدرات الجيوش الخليجية وعدد الأفراد والإنفاق العسكري وترتيبها عالميا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي السعودية والإمارات والكويت‎ وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتمثل الدول الـ 6 غالبية مساحة شبه الجزيرة العربية، وتتعاون فيما بينها في عدة مجالات تشمل التعاون العسكري، الذي تنطوي تحت مظلته 6 جيوش يتم تجهيزها بأحدث التقنيات العسكرية، وتنفق مجتمعة نحو 155 مليار دولار سنويا.

وفيما يلي أهم معلومات عن إجمالي القدرات العسكرية واللوجستية لجيوش مجلس التعاون الخليجي، وفقا للإحصائيات العالمية لعام 2020، التي أوردها موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

- عدد سكان دول المجلس الست نحو 53 مليون نسمة، والقوة البشرية المتاحة للعمل نحو 29 مليون نسمة.

- عدد الطائرات الحربية للجيوش الـ 6 تساوي 1862 طائرة، وتمتلك أكثر من 2250 دبابة وأكثر من 24 ألف مدرعة.

- تمتلك الدول الست نحو 400 مدفع ذاتي الحركة، ولديها نحو 2100 مدفع ميداني و143 راجمة صواريخ.

- تمتلك أساطيل الدول الست 309 قطعة بحرية متنوعة.

- إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول الست 155.1 مليار دولار سنويا، تفصيلها (السعودية: 67.6 - الإمارات: 22.7 - عمان: 8.6 - الكويت: 6.8 - قطر: 6 - البحرين: 1.4).

- احتياطي الذهب والعملات الأجنبية للدول الست يتجاوز 658 مليار دولار، تفصيلها (السعودية: 496.4 - الإمارات: 95.3 - عمان: 16 - الكويت: 33.7 - قطر: 15 - البحرين: 2.3).

- تساوي مساحة الدول الست نحو 2.3 مليون كيلومترا مربعا تفصيلها (السعودية: 2.1 مليون كلم مربعا - الإمارات: 83.6 ألف كلم مربعا - عمان: 3.9 ألف كلم مربعا - الكويت 17.8 ألف كلم مربعا - قطر: 11.5 ألف كلم مربعا - البحرين: 760 كلم مربعا).

وأوردت تقارير موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي وموقع "وورلد ديريكتوري أوف موديرن ميليتري إيركرافت" الأمريكي، معلومات مفصلة عن كل جيش من جيوش مجلس التعاون الخليجي، وفقا للتصنيفات العالمية والعتاد العسكري في البر والبحر والجو:

الجيش السعودي

عدد سكان السعودية أكثر من 33 مليون نسمة، بينها 17 مليون قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية 16 مليون نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 580 ألف شخص.

يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 17 عالميا وقواته العسكرية 803 آلاف جندي بينها 325 ألف قوات احتياطية.

تتكون القوات الجوية السعودية من 879 طائرة حربية بينها 270 مقاتلة و81 طائرة هجومية و49 طائرة شحن عسكري و208 طائرات تدريب، إضافة إلى 13 طائرة مهام خاصة.

وتمتلك 283 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.

يضم تسليح القوات البرية السعودية 1062 دبابة وأكثر من 12 ألف و800 مدرعة و705 مدفع ذاتي و1818 مدفع ميداني و122 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الحربي السعودي من 55 قطعة بحرية تضم 3 فرقاطات و4 كورفيتات و9 سفن دورية و3 كاسحات ألغام، بينما يتكون أسطولها التجاري من 380 سفينة.

وتمتلك السعودية 5 موانئ كبرى و214 مطار عسكري ولديها حدود بحرية طولها 2640 كيلومترا.

وتتجاوز مساحة السعودية 2.1 مليون كيلومترا مربعا ولها حدود مشتركة مع دول أخرى تتجاوز 4.2 ألف كيلومترا.

ميزانية دفاع الجيش السعودي 67.6 مليار دولار ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يقدر بـ 496.4 مليار دولار.

الجيش الإماراتي

تعداد سكان الإمارات نحو 9.7 مليون نسمة بينهم 5.8 مليون يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 4.9 مليون نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 78 مليون نسمة.

يحتل الجيش الإماراتي المرتبة رقم 45 عالميا بعدد جنود 64 ألف جندي عامل ولا يوجد لديه قوات احتياطية.

تمتلك الإمارات قوة جوية قوامها 538 طائرة بينها 98 مقاتلة و20 طائرة هجومية و40 طائرة نقل عسكري و145 طائرة تدريب و17 طائرة للمهام الخاصة.

وتمتلك الإمارات 229 مروحية بينها 30 مروحية هجومية.

ويضم تسليح القوات البرية الإمارات 434 دبابة وأكثر من 8600 مدرعة و183 مدفع ذاتي و76 مدفع ميداني و72 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الإماراتي من 75 قطعة بحرية بينها 9 كورفيتات و35 سفينة دورية وكاسحتي ألغام، بينما يتكون أسطولها التجاري من 616 سفينة.

وتمتلك الإمارات 8 موانئ و43 مطار عسكري وتصل مساحتها إلى 83.6 ألف كيلومترا مربعا، بحسب التقرير.

تمتلك الإمارات سواحل تمتد لأكثر من 1300 كيلومترا ولديها حدود مشتركة طولها أكثر من ألف كيلومترا.

تتجاوز ميزانية الجيش الإمارتي 22.7 مليار دولار ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب قيمتها تقدر بـ 95.3 مليار دولار.

الجيش العماني

تعداد سكان سلطنة عمان 3.4 مليون نسمة تقريبا، بينهم قوة بشرية متاحة للعمل تتجاوز 1.7 مليون نسمة ويصل للخدمة العسكرية 1.5 مليون نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 61 ألف شخص.

يحتل الجيش العماني المرتبة رقم 75 عالميا وعدد قواته العسكرية 42 ألف و500 جندي وليس لديه قوات احتياطية.

تتكون القوات الجوية العمانية من 131 طائرة بينها 29 مقاتلة و10 طائرات هجومية و9 طائرات نقل عسكري و46 طائرة تدريب، و4 طائرات مهام خاصة، كما تمتلك 42 مروحية.

يتكون تسليح القوات البرية للجيش العماني من 117 دبابة و761 مدرعة و39 مدفع ذاتي و144 مدفع ميداني و12 راجمة صواريخ، بحسب الموقع.

تمتلك سلطنة عمان أسطولا حربيا يتكون من 16 قطعة بحرية بينها 12 سفينة دورية، ولديها 5 موانئ كبرى ويتكون أسطولها التجاري من 51 سفينة.

تمتلك سلطنة عمان 132 مطار في الخدمة ومساحتها 3.9 آلاف و500 كيلومترا مربعا، ولديها سواحل يتجاوز طولها ألفي كيلومترا وحدود مشتركة طولها 1571 كيلومترا.

تتجاوز ميزانية دفاع الجيش العماني 8.6 مليار دولار، ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يتجاوز 16 مليار دولار أمريكي.

الجيش الكويتي

تعداد سكان الكويت أكثر من 2.9 مليون نسمة بينهم 1.6 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.3 مليون شخص ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 34 ألف شخص.

ويحتل الجيش الكويتي المرتبة رقم 85 عالميا وتعداد قواته 39 ألف و500 جندي بينهم 24 ألف في قوات الاحتياط.

تمتلك القوات الجوية الكويتية 85 طائرة بينها 27 مقاتلة وطائرتي نقل عسكري و13 طائرة تدريب، كما تمتلك 40 مروحية بينها 16 مروحية هجومية.

ويضم تسليح القوات البرية الكويتية 367 دبابة و745 مدرعة و98 مدفع ذاتي الحركة و27 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الحربي الكويتي من 38 قطعة بحرية، إضافة إلى أسطول تجاري يتكون من 158 سفينة، بحسب الموقع الأمريكي.

وتمتلك الكويت 5 موانئ كبرى و7 مطارات في الخدمة، بينما تتجاوز مساحة الدولة 17.8 ألف كيلومترا مربعا، ولديها سواحل بطول 499 كيلو مترا وحدود مشتركة طولها 475 كيلومترا.

تتجاوز ميزانية دفاع الجيش الكويتي 6.8 مليارات دولار ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب بقيمة 33.7 مليار دولار.

الجيش القطري

تعداد سكان قطر نحو 2.3 مليون نسمة بينها 612 ألف قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 474 ألف شخص ويصل إلى سن التجنيد سنويا نحو 12 ألف شخص.

يحتل الجيش القطري المرتبة رقم 90 عالميا وتعداد قواته العاملة 12 ألف جندي وليس لديه قوات احتياطية.

تتكون القوات الجوية القطرية من 123 طائرة بينها 24 مقاتلة و6 طائرات هجومية و12 طائرة شحن عسكري و35 طائرة تدريب، وتمتلك 46 مروحية بينها 3 مروحيات هجومية.

ويضم تسليح القوات البرية القطرية 92 دبابة و250 مدرعة و46 مدفع ميداني و12 مدفع ذاتي الحركة و15 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الحربي القطري من 86 قطعة بحرية بينها 68 سفينة دورية، بينما يتكون أسطولها التجاري من 140 سفينة ويوجد بها 3 موانئ كبرى.

وتمتلك قطر 6 مطارات في الخدمة، ومساحتها نحو 11 ألف و500 كيلومترا مربعا، ولديها سواحل طولها 563 كيلومترا، وحدود مشتركة طولها 87 كيلومترا.

ميزانية دفاع الجيش القطري 6 مليارات دولار ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يتجاوز 15 مليار دولار.

الجيش البحريني

عدد سكان البحرين يتجاوز 1.4 مليون نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية بها نحو 685 ألف شخص، ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 17 ألف شخص.

يحتل الجيش البحريني المرتبة رقم 93 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وعدد قواته العسكرية 8200 جندي ولا يوجد قوات احتياطية.

تمتلك القوات الجوية البحرينية 109 طائرات بينها 17 مقاتلة وطائرتي نقل عسكري و37 طائرة تدريب.

وتمتلك 65 مروحية بينها 22 مروحية هجومية.

ويشمل تسليح القوات البرية البحرينية 180 دبابة و843 مدرعة و33 مدفع ذاتي الحركة و26 مدفع ميداني و17 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول البحري البحريني من 39 قطعة بحرية بينها فرقاطة و38 سفينة دورية، بينما يتكون أسطولها التجاري من 259 سفينة.

وتمتلك البحرين 2 من الموانئ الكبرى و4 مطارات، ومساحتها 760 كيلومترا مربعا ولها سواحل طولها 161 كيلومترا، بحسب الموقع.

ميزانية دفاع الجيش البحريني نحو 1.4 مليار دولار، واحتياطي العملات الأجنبية والذهب نحو 2.3 مليار دولار.