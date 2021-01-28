عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني بالبيضاء

الخميس 28 يناير 2021

الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، مصرعهم وجرح آخرون، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الملاجم، شمالي محافظة البيضاء.



واندلعت المواجهات أثناء محاولة عددًا من عناصر مليشيا الحوثي التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة الملاجم، إلا أن أبطال الجيش الوطني افشلت المحاولة، عقب معارك أسفرت عن مقتل وجرح جميع العناصر المتسللة.

إلى ذلك شنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مركّزاً استهدف مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في ذات الجبهة.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.