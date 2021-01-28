شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن موعد بدء المشاورات مع الشرعية.. وتقول ان هناك خلافات حول بدلاء شقيق الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مليشيا الحوثي الإرهابية إن غدا الخميش ستبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمعتقلين، في العاصمة الأردنية عمَّان.

وأضافت بي بيان لها نشرته قناة المسيرة الحوثية، إنه "من المقرر أن تبدأ غدا الخميس مناقشة توسيع الصفقة لتشمل أعداد إضافية من كل الأطراف".

وأشارت الى ان النقاشات ستتركز حول تثبيت قوائم الشق الثاني من اتفاق "عمَّان 3" والذي يشمل 300 اسم من الطرفين لم يتم التوافق عليها حتى الآن.

وذكر البيان، أن الخلاف بين المليشيات والحكومة الشرعية يتركز حول بدلاء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

واتهمت المليشيات الوفد الحكومي المفاوض بمحاولة الاتفاف على القائمة المتوافق عليها سابقا، ويسعى الطرف الحكومي لتغييرها.

وأكدت المليشيات استعدادها للدخول في صفقة شاملة تضم كل الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف.