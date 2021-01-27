اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية تستكمل اعداد مشروع البرنامج العام للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استكملت اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اعداد مشروع البرنامج العام للحكومة بصيغته النهائية بعد استكمال ادراج الملاحظات والاضافات المقدمة على المسودة وفقا للموجهات والمحددات المقررة.



وأقرت اللجنة في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، رفع مشروع البرنامج لمجلس الوزراء للمناقشة والاقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وأشاد رئيس اللجنة وزير الخارجية وشؤون المغتربين بجهود جميع أعضاء اللجنة والوزارات والجهات المختصة على ما انجزوه في اعداد البرنامج وفقا للأولويات المحددة التي تركز عليها الحكومة والمتمحورة في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي..لافتا الى أن الهدف الأساسي والأولوية الكبرى للحكومة هو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و تحقيق التعافي الاقتصادي والاهتمام بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ أتفاق الرياض.

وأوضح الدكتور بن مبارك، انه تم التركيز في البرنامج على مجموعة من القضايا والأهداف والسياسات العامة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وأوعيتها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقرار سعر العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين.