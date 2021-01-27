شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في استشهاد العميد إبراهيم حرد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العميد إبراهيم حرد مدير فرع جهاز الأمن السياسي لمحافظة الحديدة إثر عملية إرهابية غادرة.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية وتفانيه في أداء مهامه الأمنية والاستخباراتية، موكداً على ضرورة ملاحقة الجناة لينالوا جزاءهم الرادع.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لقيادة جهاز الأمن السياسي ولأسرة وأقارب وزملاء الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.