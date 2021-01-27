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نائب الرئيس يعزي في استشهاد العميد إبراهيم حرد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العميد إبراهيم حرد مدير فرع جهاز الأمن السياسي لمحافظة الحديدة إثر عملية إرهابية غادرة.

 

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية وتفانيه في أداء مهامه الأمنية والاستخباراتية، موكداً على ضرورة ملاحقة الجناة لينالوا جزاءهم الرادع.

 

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لقيادة جهاز الأمن السياسي ولأسرة وأقارب وزملاء الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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