رئيس هيئة العمليات الحربية يطلع على جاهزية اللواء 23 ميكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، اليوم الأربعاء، قيادة اللواء 23 ميكا، اطلع خلالها على جاهزية اللواء ومستوى تنفيذ المهام الموكلة إليه.



ونقل رئيس هيئة العمليات الحربية إلى قيادة وضباط وجنود اللواء 23 ميكا تحيات قيادة وزارة الدفاع.. مشيداً بمستوى الانضباط والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها منتسبو اللواء.

وشدد رئيس هيئة العمليات الحربية على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتحلي بالانضباط التام واليقظة العالية لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم على امتداد الخط الدولي الصحراوي.

من جانبه، رحب قائد اللواء 23 ميكا العميد الركن عبدالله معزب، بزيارة رئيس هيئة العمليات الحربية..مؤكداً على الجاهزية القتالية العالية والروح المعنوية المرتفعة التي يتمتع بها منتسبو اللواء..مستعرضاً المهام التي تقوم بها وحدات اللواء سواء في تأمين الخط الدولي أو من خلال المشاركة في العديد من جبهات القتال.