هادي يعزي في استشهاد مدير الامن السياسي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد مدير ادارة الامن السياسي بمحافظة الحديدة العميد ابراهيم علي حرد، إثر عملية إرهابية غادرة استهدفته بضواحي محافظة عدن.



وأكد رئيس الجمهورية، أن العناصر الإرهابية التي ارتكبت هذه الجريمة الإرهابية وغيرها من الجرائم التي تقلق السكينة العامة وتزعزع الامن والاستقرار لن تفلت من العقاب..موجها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع السلطات المحلية بملاحقة هذه العناصر وتقديمها للعدالة لتنال عقابها وجزاءها الرادع.

وعبر الرئيس في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى اسرة واهل وذوي الشهيد بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.