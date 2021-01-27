إنضمام طائرة جديدة من نوع إيرباص إلى أسطول الخطوط الجوية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن عن وصول وإنضمام طائرة جديدة أطلقت عليها "سيئون "من طراز A320-232 ايرباص في إطار عملية التحديث والتطوير لاسطول الشركة.



وتعد الطائرة الجديدة "سيئون" الرابعة التي يتم إلحاقها بإسطول الخطوط الجوية اليمنية ، حيث تمتلك مواصفات متعددة منها متوسطة الحجم ذات محركين مخصصة للرحلات المتوسطة ،وتعمل وفق أنظمة رقمية حديثة متطورة، وتتسع لـ 180 راكباً وحمولة 10طن.

واوضح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بهذه المناسبة، أن الطائرة الجديدة المشتراه تأتي ضمن الخطة التوسيعية للناقل الوطني، الطموح لاسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية بما يؤهلها للمنافسة في سوق الطيران الدولي .. مشيراً إلى أن إنضمام هذه الطائرة سيحدث نقلة نوعية وسيسهم في رفع وتيرة العمل والمرونة وتلبية احتياجات العملاء وتحديث اسطول النقل الجوي وتوسيع مساره الاقليمي لخطوط الشركة ضمن القارة الآسيوية والإفريقية .

واستعرض الكابتن العلواني سير الاجراءات الفنية ومسار الوثائق المتعلقة بالمزايا والجوانب المهنية وتأمين السلامة الملاحية للطائرة من قبل شركة ألمانية متخصصة في مجال الطيران المدني .. معلناً عن رفد الشركة بطائرة حديثة خلال هذا العام.

حضر المؤتمر الصحفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد، ووكيل قطاع النقل الجوي بوزارة النقل ديما عبدالقوي رشاد ونائب المدير العام للشئون المالية عادل العطاس ومدير مركز عدن عبدالله صالح ومدير العلاقات العامة والإعلام حاتم الشعبي ومدير الشئون القانونية بالشركة بسام ناصر .