وكيل وزارة الصحة المساعد يناقش دور المنظمات الدولية والمحلية في تحسين القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع التخطيط والتنمية الصحية، الدكتور جلال سعيد باعوضه، اليوم في عدن، مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية ، دور المنظمات في تحسين القطاع الصحي وفقا للاتفاقيات الموقعة مع وزارتي الصحة والتخطيط .



وفي اللقاء أثنى باعوضه على الدور التي تقوم به المنظمات المحلية والدولية الملتزمه بالعمل وفقا للأتفاقيات الموقعة .. داعيا إلى الإسراع في تصحيح العلاقة مع الجهات ذات الشأن ، والالتزام بالإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع والبرامج الصحية .

وشدد باعوضه على ضرورة تغطية أماكن الاحتياج الفعلي للتدخلات في مختلف المناطق ، وفقا للخطط المرفوعة من الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بتحديد تلك الأولويات والمسئولة عن ذلك ولمنع الوقوع في العشوائية والازدواج فيها .

من جانبهم أكد ممثلو المنظمات التزامهم بالأنظمة والقوانين في تنفيذ مختلف البرامج والانشطة الصحية ، والعمل على ترتيب أولويات تدخلاته من قبل الوزارة وتعزيز الشراكة الفعلية بينها وبين الوزارة .