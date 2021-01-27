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وكيل وزارة الصحة المساعد يناقش دور المنظمات الدولية والمحلية في تحسين القطاع الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع التخطيط والتنمية الصحية، الدكتور جلال سعيد باعوضه، اليوم في عدن، مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية ، دور المنظمات في تحسين القطاع الصحي وفقا للاتفاقيات الموقعة مع وزارتي الصحة والتخطيط .

 

وفي اللقاء أثنى باعوضه على الدور التي تقوم به المنظمات المحلية والدولية الملتزمه بالعمل وفقا للأتفاقيات الموقعة .. داعيا إلى الإسراع في تصحيح العلاقة مع الجهات ذات الشأن ، والالتزام بالإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع والبرامج الصحية .

 

وشدد باعوضه على ضرورة تغطية أماكن الاحتياج الفعلي للتدخلات في مختلف المناطق ، وفقا للخطط المرفوعة من الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بتحديد تلك الأولويات والمسئولة عن ذلك ولمنع الوقوع في العشوائية والازدواج فيها .

 

من جانبهم أكد ممثلو المنظمات التزامهم بالأنظمة والقوانين في تنفيذ مختلف البرامج والانشطة الصحية ، والعمل على ترتيب أولويات تدخلاته من قبل الوزارة وتعزيز الشراكة الفعلية بينها وبين الوزارة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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