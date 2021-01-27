إختتام فعاليات برنامج مهنتي بين يدي الرابع في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أختتمت اليوم في محافظة عدن، فعاليات البرنامج التدريبي "مهنتي بين يدي" في نسخته الرابعة، التي نفذته مؤسسة همزة وصال للتنمية والرسالة، وجمعية اقراء الخيرية بالتعاون مع وزارة التعليم والعالي والفني ودعم من مؤسسة صلة للتنمية .



وفي حفل الإختتام أشار وكيل وزارة التعليم العالي والفني موال الشعبي، الى أهمية هذه البرامج والأنشطة التي تستهدف بالدرجة الرئيسية الشباب، وتقلل من نسبة البطالة لديهم من خلال تطوير مداركم وخبراتهم بالمجالات التخصصية المهنية والفنية التي تخدم المجتمع .. مؤكدا بأن الوزارة تدعم مثل هذه الأنشطة في البلاد، وتدعوا كافة المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية لدعم إقامة مثل هذه البرامج التدريبية والتطويرية للشباب بشكل مستدام .

من جانبه أشار وكيل المحافظة للشؤون التعليمية الدكتور محسن وهيب، الى أن المجتمع بحاجة ماسة لطاقات الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة في مختلف المجالات والتخصصات الذي سيعمل على تنمية وتطوير المجتمع، ويساهم في تنفيذ مشاريع مدرة للدخل تحسن من المستوى المعيشي للفرد .. متمنيا على الخريجين تطبيق مخرجاتهم ومهاراتهم على أرض الواقع العملي بالشكل المطلوب .

فيما استعرض ممثل مؤسسة صلة مصطفى حسين ، وممثل الجهات المنفذة أحمد سمير ، أهمية البرنامج الذي أستهدف بشكل عام خلال عام 2020 أكثر من 995 الف و 370 نسمة في 20 محافظة يمنية عبر تنفيذ 79 مشروع وبرنامج تدريبي في قطاع الصحة والمياة والتعليم والنازحين والفقراء وغيرها ، و في نسخته الرابعة تم استهداف 505 شاب وشابة في ستة محافظات يمنية من خلال تنفيذ 15 مشروع تدريبي حرفي ومهني .

حضر الإختتام وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي ، والمنسق العام للجنة العليا للأغاثة جمال بلفقيه .