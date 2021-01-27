بدء حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض الوبائية بالمديريات المحررة في حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية اليوم، حمله الرش بالأثر الباقي لمكافحة نواقل الأمراض الوبائية، بالشراكة مع مكاتب الصحة بمديرتي ميدي وحيران، بتمويل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ مؤسسة طيبة التنموية.



وبدأت الحملة بالتوعية والتثقيف لاعضاء الفريق المشارك بأهمية الرش، في ظل انتشار وبائي ( الملاريا - حمى الضنك).

وتستهدف الحملة التي تستمر لمدة ١٠ ايام مديرتي ميدي وحيران واجزاء من مديرتي حرض وعبس، ويستفيد منها قرابة ٤٠ قرية.

وتهدف الحملة الى رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة الشخصية، ونظافة الأحياء السكنية وردم المستنقعات، إضافة الى توزيع ناموسيات واكياس القمامة لرفع المخلفات.