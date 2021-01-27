مناقشة سير العمل في مشاريع البنية التحتية للقطاع الرياضي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، مع مدير مكتب الشباب والرياضة بالوادي رياض الجهوري، سير العمل في مشاريع تطوير المنشآت الرياضية بمديريات الوادي، الجاري تنفيذها بدعم وتمويل وزارة الشباب والسلطة المحلية بالوادي والصحراء.



واستعرض الاجتماع، مشروع تجهيز قاعات ومكاتب إدارية لمكتب الشباب بالاستاد الأولمبي، والخطوات الجارية لإستكمال الدراسات الفنية الخاصة به،

وأشاد الوكيل الكثيري بالإنجازات التي حققتها أندية وادي حضرموت في مختلف المنافسات الرياضية..مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم القطاع الرياضي بما يمكنه من تعزيز نشاطه، ودعم مشاركات الأندية والرياضيين في الفعاليات والبطولات الوطنية والخارجية.