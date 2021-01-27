تكريم الفائزين ببطولة الجمهورية للشطرنج بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم الاتحاد اليمني للشطرنج بمحافظة شبوة، اليوم، الفائزين ببطولة الجمهورية للشطرنج والمؤهلين لخوض غمار منافساتها النهائية على صعيد المحافظات المحررة في العاصمة المؤقتة عدن مطلع فبراير القادم.



وسلم الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق والوكيل المساعد لها سالم الاحمدي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان، شهادات التكريم لنادي سلمان الحنك الفائز بالمركز الاول للكبار ونادي الرأية نصاب في فئة العشرين عاما ونادي التضامن في فئة الستة عشر عام ونادي جردان في الفئة اثني عشر عام.

وتنافس في البطولة التي استمرت ثلاثة ايام ستين لاعبا يمثلون ستة عشر ناديا رياضيا بشبوة .