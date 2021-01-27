السفير مصطفى يلتقي رئيسة اللجنة السياسية في الإتحاد الأوروبي ومسؤول بدولة لوكسمبورج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس بعثة بلادنا لدى الإتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الإتحاد الأوروبي صوفي فروم ايمسبرجر، مستجدات الأوضاع في بلادنا.



واشارت السفيرة ايمسبرجر، الى البيان الصادر عن الإتحاد الأوروبي المندد بالاعتداء على الحكومة في مطار عدن..مؤكدة التزام الإتحاد الأوروبي بدعم الخطط والمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية وإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.

الى ذلك بحث سفير بلادنا غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج محمد طه مصطفى، مع مدير الإدارة السياسية بوزارة الخارجية اللوكسمبورجية أوليفيه مايز، مستجدات الأوضاع في بلادنا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض مصطفى خلال اللقاء،الذي عقد عبر الاتصال المرئي، ما تعرضت له الحكومة من اعتداء إرهابي اثناء وصولها إلى مطار عدن حيث تشير الادلة انه اعتداء قامت به مليشيا الحوثي الارهابية..مشيراً إلى تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية..مؤكداً أن الحكومة تعمل على أن لا يتأثر الوضع الإنساني بسبب ذلك.

من جانبه أكد المسئول اللوكسمبورجي، إدانة بلاده لذلك الاعتداء..مقدماً التعازي لمن فقدوا حياتهم والشفاء للجرحى..مؤكداً دعم لوكسمبورج لكل ما يؤدي لإحلال السلام في اليمن.