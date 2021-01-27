إتلاف 2872 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، اليوم، كميات جديدة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي ومخلفات الحرب بمحافظة شبوة.



وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمينية (سبأ) أن الفرق الهندسية أتلفت خلال عمليتين منفصلتين 2872 من الألغام المضادة للدروع والفردية ومخلفات الحرب من صواريخ وقذائف غير منفجرة، في منطقة مرة بمحافظة شبوة زرعتها المليشيات الحوثية..مشيراً الى أن الكمية التي تم إتلافها جمعتها الفرق الهندسية من ضواحي مدينة عتق ومنطقة مرة.

ولفت العقيلي، الى تطهير مناطق واسعة لوثتها مليشيا الحوثي بالألغام..مؤكداً استمرار أعمال النزع والتطهير في تلك المناطق.