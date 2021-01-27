تدشين مركز مأرب لتنسيق الشئون الاجتماعية والانسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي، مركز مأرب لتنسيق الشئون الاجتماعية والانسانية ونظامه الالكتروني على الانترنت المقدم من ملتقى طلاب مأرب .



واستمع الوكيل مفتاح والمدير القيسي، الى شرح من رئيس ملتقى مأرب المهندس بشير عيشان عن مراحل نشأة المركز والخدمات التي سيقدمها من اجل الارتقاء بالعمل الانساني..مشيراً الى ان المركز سيقدم خدمات مهمة جدا لكافة شركاء العمل الانساني في المحافظة ابرزها التعريف باحتياجات المجتمع اولا باول من مصادر موثوقة، وتكوين اكبر قاعدة بيانات دقيقة عن كافة الجهات الحكومية والخدمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المحافظة في مختلف القطاعات ومجالات اختصاصاتها، لتسهيل التعرف والوصول اليها من المعنيين والمواطنين، فضلا عن توفير قاعدة بيانات للمستفيدين من الخدمات والتدخلات الانسانية.

كما سيقوم المركز برصد كافة التدخلات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في المحافظة وتحليلها واصدارها في تقارير دورية تساعد على تقييم اداء وانشطة المنظمات.

وكان الوكيل مفتاح قد اشار الى التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية في المجال الانساني جراء استقبال المحافظة لاعداد كبيرة من النازحين واستمرار موجات النزوح اليها هروبا من بطش وارهاب مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لايران..مشيرا الى اهمية انشاء هذا المركز في توفير بيانات صحيحة ودقيقة عن المنظمات وتدخلاتها والمستفيدين ونوعية الاستفادة، والاحتياجات المجتمعية في المجال الانساني، بما يوحد الجهود ويعزز من اداء المنظمات ويسهل وصول المساعدات الى مستحقيها.

ويسعى مكتب الشئون الاجتماعية والعمل من خلال المركز الى تفعيل دور المنظمات المحلية والمانحين في تلبية الاحتياجات الانسانية للمجتمع في المحافظة، وتعزيز التنسيق بين شركاء العمل الانساني وحشد الجميع للعمل كفريق واحد، وتسريع تدخلاتها الانسانية من خلال تنظيم البيانات والمعلومات وجمعها في مكان واحد وتسهيل الوصول اليها وتبادلها بين مختلف شركاء العمل الانساني من السلطة المحلية والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية.