حضرموت.. استعدادات لإعادة فتح منفذ الوديعة أمام المسافرين

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت السلطات اليمنية صباح الاربعاء، الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح منفذ الوديعة البري أمام المسافرين إلى الأراضي السعودية.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، "إنه منذ الصباح الباكر، بدأت ترتيبات تدشين السفر، وذلك عن طريق الإدارة الصحية في المنفذ، بعمل فحوصات بي سي آر، للمسافرين، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا".



ويأتي هذا الإجراء، استباقاً لمغادرة الأفواج، من المسافرين إلى المملكة.



وتوقع المصدر، أن تنطلق الرحلات بعد ظهر اليوم، وتستمر حتى منتصف الليل.



وأعلن مدير المنفذ البري مطلق الصيعري، أمس الثلاثاء، عن بدء السماح للمسافرين اليمنيين، قدوماً ومغادرة على متن حافلات النقل الدولي، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.



وأغلق منفذ الوديعة البري، الشريان الوحيد الرابط، بين اليمن والمملكة العربية السعودية، في أواخر ديسمبر الماضي، وذلك ضمن إجراءات جديدة اتخذت لمواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا، ظهرت في بريطانيا ودول أوروبية اخرى.

