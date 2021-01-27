اجتماع برئاسة معاون يناقش جهود إنعاش المشاريع الخدمية والتنموية بخورمكسر في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون، تعزيز جهود إنعاش مشاريع الجوانب الخدمية والتنموية في مديرية خورمكسر.



واطلع أمين محلي عدن معاون خلال الاجتماع بحضور وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، إلى شرح من مدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري حول المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمديرية والمتصلة بحياة المواطنين في مختلف الجوانب والمجالات، إضافة إلى المشاريع المتعثرة وسُبل استئناف تنفيذها، وتنفيذ عدد من الحملات لإزالة العشوائيات والتحديات والصعوبات التي تواجه سير عمل السلطة المحلية في المديرية.

وأشاد معاون، بجهود السلطة المحلية في خورمكسر، واهتمامها بتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية .. مؤكدا وقوف قيادة محافظة عدن ممثلة بالمحافظ أحمد لملس إلى جانب السلطات المحلية بمختلف مديريات عدن، وحرصها على تذليل الصعوبات التي تواجهها للتغلب عليها ومواصلة جهود التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.. حاثا قيادة مديرية خورمكسر على مضاعفة جهود تحصيل وتنمية الإيرادات التي بدورها ستنعكس إيجابا في تنفيذ المشاريع المختلفة بالمديرية بتمويل محلي.

وفي السياق، اطلع أمين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون، ومعه الوكيل المهندس غسان الزامكي وأمين عام المجلس المحلي بمديرية خورمكسر منير القطيبي، على مستوى سير العمل في مشروع بناء مدرسة في حي السلام بمديرية خورمكسر، بتكلفة 285 مليون ريال، بتمويل محلي من محافظة عدن.