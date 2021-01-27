البحسني يطلع على نشاط مؤسسة متطوعون ويشيد بإسهاماتها في الأعمال التطوعية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، إدارة مؤسسة متطوعون، برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة محمد خالد الخامر، للإطلاع على نشاط المؤسسة ومساهماتها المجتمعية والتطوعية في خدمة المجتمع.



وتعرف المحافظ البحسني من إدارة المؤسسة على حملة "سلوكي حياة" التي تعتزم المؤسسة تنفيذها والممولة من مؤسسة العون للتنمية، والتي ترتكز على تنفيذ حملات نظافة، وتوعية للطلاب والطالبات في المدارس والمجمعات المدرسية بأهمية الحفاظ على النظافة، وتجهيز مقاطع فيديو توعوية ونشرها لرفع وعي المواطنين، وإعلانات وإرشادات توعوية، ولقاءات إذاعية، ضمن حرص قيادة المؤسسة على المشاركة في الحملة الشاملة لتحسين مدينة المكلا التي أطلقتها السلطة المحلية بحضرموت.

واطلع المحافظ، على نشاطات المؤسسة منذ تأسيسها في العام 2013م، وأبرز خططها ورؤيتها في تشجيع وتدريب الشباب على مهارات العمل التطوعي لتعزيز دورهم في بناء المجتمع، وتبنيها دعم ورعاية المنتديات والملتقيات الشبابية والتطوعية، وإسهام نادي متطوعون في احتضان الشباب وتكوين المجموعات والمكونات الشبابية.

وأكد المحافظ البحسني أهمية العمل التطوعي ودوره المهم في بناء المجتمعات، بوصفها من أهم النشاطات العامة التي تساهم في المحافظة على تطوّر المجتمع، وأحد المصادر المهمة لأعمال الخير، منوهاً بأهمية تعزيز وتطوير الأعمال التطوعية والإسهام في تفعيل ثقافة التطوّع بشكل دائم.

وأشاد محافظ حضرموت بدور المؤسسة وإسهاماتها في الأعمال التطوعية في المحافظة، والتفاعل مع الحملة التي أطلقتها السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين مدينة المكلا، مبدياً استعداده لتذليل الصعاب وتسهيل كافة الإجراءات لتعزيز الأعمال التطوعية وتنفيذها في المجتمع.

حضر اللقاء، مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة براء على باسويدان، والمدير المالي والإداري بالمؤسسة محمد ماجد بن شرف، ومدير نادي متطوعون محمد أحمد باعلوي.