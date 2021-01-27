قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي في جبهة الملاجم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، مصرعهم وجرح آخرون، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الملاجم شمالي محافظة البيضاء.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن عددًا من عناصر مليشيا الحوثي حاولوا فجر اليوم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة الملاجم، إلا أن أبطال الجيش الوطني كانوا لهم بالمرصاد"..مؤكداً أن جميع العناصر المتسللة وقعوا بين قتيل وجريح بنيران الأبطال.

وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في ذات الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها".