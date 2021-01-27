الوزير الشرجبي يبحث مع اليونيسيف تعزيز التعاون في مشاريع المياه والبيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير منظمة اليونيسيف بعدن تشارلز نزوكي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين بخصوص المشاريع والأنشطة التي تنفذها المنظمة في قطاع المياه والبيئة.



وأكد الوزير الشرجبي في اللقاء الذي حضره ، مستشار وزير المياه المهندس نجيب محمد، ومديرة الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية المهندسة أروى حمادي، ومختصة مشاريع المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف المهندسة فريدة المشجري، أهمية التنسيق المستمر من جانب اليونيسيف مع الوزارة ومؤسساتها ومنها الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية من أجل ضمان سير تنفيذ المشاريع والأنشطة المختلفة وفقا للخطط المرسومة سلفا وبالشكل المطلوب.

وأشاد الشرجبي، بدعم وتدخلات منظمة اليونيسيف ..متطلعا إلى مزيد من العمل المشترك وتجاوز الصعوبات والعراقيل بين الوزارة واليونيسيف ومختلف الجهات المانحة لمواجهة التحديات والاحتياجات الكبيرة في قطاع المياه والبيئة.

من جانبه أكد مدير منظمة اليونيسيف بعدن، حرص المنظمةعلى استمرار التعاون مع وزاره المياه والبيئة ومواصلة المنظمة تنفيذ أنشطتها ومشاريعها المختلفة وفقا لخططها وبرامجها للعام الجاري 2021م.