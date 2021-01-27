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السعدي يلتقي مدير كتلة (CCCM) بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

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بحث رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الجديد لكتلة إدارة وتنسيق مخيمات النازحين (CCCM) سورانا روسو، تعزيز آلية العمل والتنسيق وتعزيز الشراكة.

 

وناقش اللقاء، أوضاع مخيمات النازحين، والصعوبات التي تعيق وصول المساعدات للنازحين وسبل معالجتها.

 

وأكد روسو، استعداد الكتلة لتعزيز الشراكة مع الوحدة التنفيذية، بما يساهم في تسهيل عمل الوحدة والمنظمات الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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