محافظ المهرة يطلع على أوضاع نادي حوف الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على أوضاع نادي حوف الرياضي الثقافي الاجتماعي واحتياجات النادي والصعوبات التي يواجهها.



واكد المحافظ خلال لقائه إدارة النادي، حرص السلطة المحلية على دعم الأندية وانشطتها التي تخدم الشباب والرياضة..مشيرا إلى أن السلطة المحلية قدمت الدعم والتسهيلات لأندية المحافظة، ورعت العديد من البطولات والدوريات.

ولفت محافظ المهرة، إلى أهمية تطوير أداء نادي حوف..مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتذليل الصعوبات وفق الإمكانيات المتاحة.