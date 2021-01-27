البحسني يطلع على نشاط مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية ويشيد بدورها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية المهندس طارق بلخشر.



واطلع المحافظ البحسني على سير العمل بالمؤسسة والنشاطات التي نفذتها خلال الفترة الماضية، وبرامج التنمية والتدريب المهني والتعليم العام، ضمن الخطط والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال العام الحالي.

واشاد المحافظ، بالدور الكبير الذي لعبته المؤسسة في ابتعاث الطلاب لمواصلة الدراسات العليا في الداخل والخارج، لرفد المحافظة بكوادر متخصصة ومؤهلة في شتى المجالات متسلحة بالعلم والمعرفة، وبارك المحافظ لقيادة المؤسسة تدشين مركز الرابطة الدولية للتبادل المهني والفني حول العالم بالشراكة مع مؤسسات وجامعات دولية وعربية.