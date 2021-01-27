البحسني يطلع على برامج ومشاريع مؤسسة نهد التنموية المنفذة خلال الفترة الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على برامج ومشاريع مؤسسة نهد التنموية المنفذة خلال الفترة الماضي، والخطط المستقبلية للمؤسسة، بحضور مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني.



واستمع المحافظ البحسني من مدير البرامج بمؤسسة نهد ابراهيم بن ثابت إلى شرح حول الحملة التطوعية لإرشاد وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة والبيئة بمدينة المكلا، التي تأتي اهتماماً من المؤسسة لمساندة جهود السلطة المحلية في حملة النظافة وتحسين مدينة المكلا التي اطلقتها مطلع العام الجاري، والتي تهدف إلى تعريف المواطنين بالجوانب الشرعية والقانونية المتعلقة بها من حيث مسؤولية المجتمع في الحفاظ على النظافة، والمشاركة الفاعلة بين أوساط الشباب لمساندة عمال النظافة، وتعميق مفاهيم الحفاظ على المتنفسات والحدائق العامة، وتعاون المجتمع لخلق بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة الخطيرة.

وتعرف محافظ حضرموت على أبرز نشاطات مؤسسة نهد في قطاعات التعليم، والصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والحماية، والتغذية والمأوى، والمواد غير الغذائية، والمياه والإصحاح البيئي، مشيداً بنشاطات المؤسسة وتدخلاتها في كافة القطاعات الهامة والتي يرجع أثرها بالنفع على أفراد المجتمع.

وأكد المحافظ البحسني أهمية منظمات المجتمع المدني وأدوارها للمساهمة في مختلف القطاعات، وتنفيذ الأعمال الخيرية والخدمية في المجتمع، مشيراً إلى متانة العلاقة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، ومساندة قيادة السلطة وتذليلها لكافة الصعوبات أمام مشاريع المؤسسات.