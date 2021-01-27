مناقشة إستكمال مشروع بناء المعهد الفني بمديرية المقاطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام مديرية المقاطرة الدكتور جمال شمسان ، أهمية إستكمال مشروع بناء المعهد الفني الذي توقف العمل فيه منذ العام 2013م.



كما ناقش اللقاء، المشاريع التعليمية المتعثرة في المديرية منذ العام 2013 بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة ، ووضع المراكز المهنية و النسوية التي تواجه صعوبات في تقديم الانشطة الفنية والمهنية للمستهدفين من ناحية افتقارها للتجهيزات المطلوبة في مختلف التخصصات .

و أكد المحولي ، حرص الوزارة بأتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة العمل في مشروع بناء المعهد الفني بالمديرية باعتباره من المشاريع الاستراتيجية الذي يخدم فيه ابناء المديرية ويساهم في استهداف القدرات والمهارات الفنية والمهنية الشبابية بمختلف المجالات والتخصصات لخدمة المجتمع .

واكد مدير عام مديرية المقاطرة ، على اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة بناء المعهد .