اجتماع بالمكلا يناقش توفير الحماية للمنشآت الرياضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش اجتماع عقد اليوم بالمكلا وضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الامن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي عددا من المواضيع والقضايا المتصلة بتأمين المنشآت الرياضية بحضرموت.



وتطرق الاجتماع إلى جهود قوات الامن في حماية المنشآت الرياضية وتوفير الحماية للمباريات ومختلف الألعاب الرياضية والبطولات التي يتم استضافتها بالمحافظة.

وأشاد اللواء العامري بالأجهزة الأمنية وما حققته وتحققه من نجاحات أمنية مستمرة في مختلف الجوانب وترسيخ الاستقرار والسكينة العامة وحماية المنشآت بشكل عام .منوها بأهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة في الشباب والرياضة بما يسهم في نجاح خطة تأمين المباريات والفعاليات والبطولات الرياضية .مؤكدا بان حضرموت جاهزة ومستعدة لاحتضان واستضافة أي بطولة رياضية وذلك بما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار.

بدوره أكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات والاجتماعات بين الأجهزة الأمنية وقطاع الشباب والرياضة بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المؤسسة الأمنية والشباب والرياضة .حاثا الأجهزة الأمنية على اليقظة واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تأمين المحافظة وحمايتها وخاصة الفعاليات والمنشآت الرياضية.مشيدا ما بما حققته الأجهزة الأمنية من تامين وحماية لبطولة ابطال التصفيات التمهيدية لأبطال الدراجات والتي احضنتها مدينة المكلا خلال الفترة من 7-10 من يناير الجاري.