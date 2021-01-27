وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وفي اللقاء، استعرض بن مبارك مستجدات الاوضاع في بلادنا وتطبيق اتفاقية الرياض والذي شكل خطوة مهمة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية وحشد الجهود للتصدي للتحديات الكبيرة في المجالات الامنية والمعيشية والاقتصادية ومواجهة تداعيات وعواقب انقلاب المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة وتهديدها لامن واستقرار المنطقة، وتقويض الجهود الاممية التي ترعاها الامم المتحدة الرامية الى تحقيق سلام شامل مستدام في اليمن .

وثمن وزير الخارجية، موقف اشقائنا في دولة الامارات العربية المتحدة في شتى المجالات وادانتهم للحادث الإرهابي وتضامنهم مع بلادنا والتأكيد على حرص الحكومة الشرعية على تنسيق المواقف السياسية بين البلدين في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني.

من جانبه، جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي، إدانته للهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي كونها رسالة لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض وتقويض عمل الحكومة اليمنية الجديدة..مرحبا بتصنيف الادارة الامريكية السابقة الحوثيين منظمة ارهابية اجنبية.

وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي، موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه وتضامنه الكامل مع الحكومة اليمنية في المضي قدما من اجل انجاح اتفاق الرياض وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الامن والاستقرار والوصول الى سلام شامل..معرباً عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لأجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى دولة الامارات العربية المتحدة فهد سعيد المنهالي.