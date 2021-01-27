تنظيم لقاء تقييمي بسيئون لأنشطة مشروع الدعم النفسي والاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمديريات الوادي والصحراء اليوم، اللقاء الختامي التقييمي لأنشطة مشروع الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة عن بُعد ، وأنشطة رفع الوعي المجتمعي بقضايا حماية الطفل فترة إنتشار كوفيد 19 المدعوم من منظمة اليونيسيف للطفولة.



واستعرض اللقاء الذي شارك فيه مدراء إدارات الشئون الاجتماعية وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين في المديريات، الإيجابيات والسلبيات التي رافقت فترة المشروع التي استمرت ثلاثة أشهر، وإبداء التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وتحسين جودة الأنشطة المقبلة في إطار هذا المشروع.

وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي إلى أهمية المشروع في إبراز عدد من الحالات التي تحتاج للدعم النفسي وغيرها من الأنشطة الأخرى في إطار مكونات المشروع..مؤكدا على ضرورة أن تتوسع أنشطة المشروع لكافة المديريات وأن تشمل الأنشطة أيضا الاهتمام بأوضاع المرأة.

فيما تطرق نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء المهندس محمد التميمي ومنسق المشروع منير سويدان، إلى أن مكتب الشئون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف يعملان لتنسيق الجهود المستمرة لتقديم حزمة من الخدمات التي تستهدف تحسين الأطفال الأكثر ضعفا والمتضررين من النزاع في وادي وصحراء حضرموت خاصة واليمن عامة من خلال التدخلات والاستجابة لإحتياجاتهم .