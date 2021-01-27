توقيع اتفاقية منح نظام حوسبة شئون الطلاب لجامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم، على اتفاقية منح نظام حوسبة شئون الطلاب لجامعة سيئون بين الجامعة ومؤسسة العون للتنمية .



وتهدف الاتفاقية الى تشغيل نظام حوسبة شؤون الطلاب وتفعيله في عمل نيابتي شئون الطلاب والدراسات العليا بجامعة سيئون ووحداتها بالكليات لتطوير بيئة عمل آمنة وسلسة للموظفين والطلاب ، فيما يتعلق بمتابعة الطلاب من مرحلة التنسيق والتسجيل والقيد الى تخرجهم من الجامعة واصدار كافة وثائقهم المختلفة إلكترونيا بما لا يتعارض مع السياسة العامة للجامعة والجهة المانحة والقوانين النافذة .

وأشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، الى أهمية البرنامج في تسجيل بيانات الطلاب بطريقة الكترونية حديثة لضمان حفظها فترة أطول ، الى جانب الدفع بالجامعة لرفع تصنيفها عالميا..شاكرا مؤسسة العون للتنمية على دعمها المستمر للجامعة منذ نشأتها .

وقّع الاتفاقية عن جانب جامعة سيئون رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ، وعن جانب مؤسسة العون للتنمية المدير التنفيذي للمؤسسة عبداللاه عبدالقادر بن عثمان .