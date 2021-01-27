اخبار الخليج / اخبار اليمن

توقيع اتفاقية منح نظام حوسبة شئون الطلاب لجامعة سيئون

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية منح نظام حوسبة شئون الطلاب لجامعة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم، على اتفاقية منح نظام حوسبة شئون الطلاب لجامعة سيئون بين الجامعة ومؤسسة العون للتنمية .

 

 

وتهدف الاتفاقية الى تشغيل نظام حوسبة شؤون الطلاب وتفعيله في عمل نيابتي شئون الطلاب والدراسات العليا بجامعة سيئون ووحداتها بالكليات لتطوير بيئة عمل آمنة وسلسة للموظفين والطلاب ، فيما يتعلق بمتابعة الطلاب من مرحلة التنسيق والتسجيل والقيد الى تخرجهم من الجامعة واصدار كافة وثائقهم المختلفة إلكترونيا بما لا يتعارض مع السياسة العامة للجامعة والجهة المانحة والقوانين النافذة .

 

وأشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، الى أهمية البرنامج في تسجيل بيانات الطلاب بطريقة الكترونية حديثة لضمان حفظها فترة أطول ، الى جانب الدفع بالجامعة لرفع تصنيفها عالميا..شاكرا مؤسسة العون للتنمية على دعمها المستمر للجامعة منذ نشأتها .

 

وقّع الاتفاقية عن جانب جامعة سيئون رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ، وعن جانب مؤسسة العون للتنمية المدير التنفيذي للمؤسسة عبداللاه عبدالقادر بن عثمان .

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا