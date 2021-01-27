مؤسسة صلة للتنمية توزع قوارب صيد لأسر المتوفين من إعصار جاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، توزيع سبعة قوارب صيد لذوي الصيادين المتوفين من إعصار جاتي بمديرية الديس الشرقية بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ مؤسسة قيم للتنمية.



وثمن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دعم مؤسسة صلة لهذا المشروع الانساني..مشيداً بتكاتف الجميع من سلطة محلية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية ورجال الخير في ظل هذه الظروف الاستثنائية..داعيا المستفيدين من اسر المتوفين الى الحفاظ على هذه القوارب واستخدامها الاستخدام الجيد في مساعدتهم لتحسين دخلهم.

بدوره اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ، ان هذا المشروع يأتي استجابة للاحتياج الإنساني وهو المشروع الخامس من برنامج الشركاء 2020م ويهدف الى تحسين سبل العيش والانتعاش الاقتصادي..مؤكداً أهمية المشروع في عملية الاستقرار المعيشي وتحسين الدخل لهذه الاسر.

من جانبهم عبر المستفيدين عن شكرهم لمؤسسة صلة للتنمية على الدعم الذي قدمته لهم والوقوف الى جانبهم من خلال إيجاد القوارب مع الأدوات والمكائن.