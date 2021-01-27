حملة أمنية تنجح في ضبط عصابة تقطُّع ونهب بالإكراه بين المخا والخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أطلق قطاع أمن الساحل الغربي، خلال الساعات الماضية، حملةً أمنيةً لتتبع وضبط عصابة تقطع ونهب، بعد تلقي بلاغاتٍ حول قيام العصابة بالتقطع للمواطنين والمركبات، وصهاريج نقل المشتقات النفطية (البوزات) إلى محطات التزود بالوقود في المناطق المحررة من محافظة الحديدة.



وتابع "الإعلام الأمني قطاع الساحل الغربي" مُستجدات وتفاصيل الحملة، التي استهدفت عصابة تمارس جرائم التقطع، بالقرب من بلدة يختل التابعة لعزلة الزهاري، شمال مديرية المخا، غربي تعز.

إذ تلقى قطاع الأمن بلاغات عن مسلحين على متن دراجات نارية تتراوح أعمارهم بين (15 - 27) عاماً يقومون بإطلاق النار على مواطنين وسائقين وإجبارهم على التوقف وابتزازهم مبالغَ مالية.

وتمكنت الحملة الأمنية من متابعة ورصد المسلحين ومحاصرتهم قبل نقطة الزهاري في خط يختل، وضبطت (5) منهم مع عدد (4) قطع سلاح آلي (كلاشنكوف)، وعدد (3) دراجات نارية.

وتم إيصال المتهمين الخمسة مع المضبوطات إلى إدارة أمن المنطقة، وعمل محضر ضبط ومحاضر جمع استدلالات مع المتهمين.

وبين محضر الضبط وجود مبالغ مالية بحوزة المتهمين، وحسب إفادتهم، فإنهم تحصلوا عليها من سائقي (البوزات) جراء التقطع والابتزاز، حيث تم تحريز المضبوطات وحجز المتهمين تمهيداً لاستكمال محاضر التحقيقات معهم وإرسالهم إلى الجهات المختصة.