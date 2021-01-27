شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة ومقاومة الضالع تقصف مواقع مليشيات الحوثي في الفاخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

قصفت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2021، مواقع مليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً، في إحدى جبهات الضالع.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية شنت قصفاً مكثفاً بمدفعية 23 استهدف مواقع تمركز مليشيا الحوثي في النُبيجات بقطاع الفاخر.

ويأتي هذا بعد أن ساد الهدوء الحذر مختلف جبهات القتال خلال الأيام القليلة الماضية.

وتخلل الهدوء تبادل لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة ومواجهات متقطعة تحدث بين الحين والآخر