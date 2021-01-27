 البحسني يتعرف على خطة نشاط مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على خطة نشاط مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت للعام 2021م.



واطلع المحافظ، خلال لقائه اليوم بالمكلا، مدير عام المكتب إبراهيم أبوبكر الهدار، على تقرير لنشاط المكتب خلال العام الماضي، وخطته لتفعيل أقسام شؤون الموظفين بمؤسسات الدولة بالوادي والصحراء، واعتماد تطبيق العمل الرقمي بالمكتب.

وأشاد محافظ حضرموت بجهود قيادة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء، لإعادة هيكلة وتنظيم المكتب، وتطوير الأداء في وحدات الخدمة العامة وتحسين مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية

وإدارة نظام الموارد البشرية، مثنيا على برامج التدريب والتأهيل وتطبيق العمل الرقمي التي تضمنتها خطة العام 2021م، مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية بالمحافظة لإنجاح برامج وخطط المكتب.