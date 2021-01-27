الحكومة تقر صرف مرتبات القطاع الإداري للدولة والموظفين النازحين بشكل تدريجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أقرت الحكومة اليمنية، صرف مرتبات القطاع الإداري للدولة والموظفين النازحين بشكل تدريجي، عبر فروع ووكلاء بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" في المحافظات المحررة عوضاً عن شركات الصرافة الخاصة.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم عددا من وكلاء وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة كاك بنك، وعُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وذكرت الوكالة إن الاجتماع ناقش آلية صرف مرتبات منتسبي القطاع الإداري للدولة في إطار قيام وزارة المالية بمسؤولياتها ومهامها على أكمل وجه.

ووجه وزير المالية، بتشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارة والبنك لاستكمال إجراءات صرف المرتبات عبر البنك بشكل تدريجي، عقب فصل نظامه عن صنعاء بالكامل وبما يسهم في حل مشكلة السيولة النقدية التي يواجهها.

وحث بن بريك إدارة البنك على ضرورة معالجة أي إشكاليات قد تعيق عملية صرف المرتبات. وفقا للوكالة