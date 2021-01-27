مأرب.. وفيات بين النازحين بسبب موجة البرد القارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب أن موجات البرد القارس تهدد حياة نحو خمسة عشر ألف أسرة نازحة في اثنين وسبعين مخيما وموقع نزوح.



ولفتت الوحدة التنفيذية إلى أنها تلقت بلاغات بشأن تعرض النازحين في مخيمات النزوح إلى مخاطر متعددة وصل بعضها إلى حالات الوفاة، بسبب موجات البرد القارس التي تشهدها محافظة مأرب.

وتابعت أن النازحين يقيمون في العراء أو في مخيمات بدائية تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة الأساسية، إضافة إلى عدم توفر ملابس شتوية وأدوات تدفئة، إلى جانب ضعف التدخل الصحي في المخيمات.

وحذرت من مضاعفات استمرار موجة البرد القارس على مخيمات ومواقع النازحين، مضيفة أنها ستؤدي إلى مضاعفات متعددة، خاصة لدى الأطفال والنساء.

ودعت شركاء العمل الإنساني والمنظمات المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسر النازحة وتوفير مواد الإيواء والحقائب الشتوية وتوفير المأوى المناسب.