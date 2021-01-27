[ مواجهات مسلحة بين مواطنين ومسلحين حوثيين في جبلة جنوب إب ]

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مواطنين ومسلحين تابعين لنافذ حوثي في مديرية جبلة جنوبي مدينة إب، وسط اليمن.



وعلم "يمن شباب نت" من مصادر مطلعة، الثلاثاء، باندلاع اشتباكات مسلحه بين أهالي عزلة المكتب بمديرية جبلة وبين نافذ حوثي يُدعى "فضل سلام" الذي استقدم مسلحين إلى المنطقة، إثر توتر يسود المنطقة منذ عدة أيام.



وقالت المصادر إن المواجهات اندلعت بسبب محاولة "سلام" المحمي بأطقم حوثية حفر بئر ارتوازي في المنطقة التي يرفض أهاليها عمليات الحفر لمخالفتها قوانين الحفر وتأثيرها على مخزون المياه في المنطقة.



من جهته حذّر قيس الظافر الأمين العام للجمعية العمومية لمشروع مياه عزلة المكتب الأهلي بمديرية جبلة، في بيان نشره على صفحته في الفيس بوك، من المحاولات المتكررة للاعتداء على الحوض المائي الواقع بمنطقة شبان.



وقال إن ذلك يخالف توصيات لجنة الحوض المائي التابعة لهيئة الموارد المائية فرع إب.



واتهم الظافر المؤسسة العامة للمياه بدعم "سلام" وبالتالي الإضرار بالحوض المائي ومصالح المواطنين في المنطقة.



وبرزت خلال السنوات الماضية، انتشار واسع لحفر الآبار الارتوازية في المحافظة الخاضعة للحوثيين، و التي باتت تعاني من شحة كبيرة في الموارد المائية بسبب استنزاف المياه الجوفية في زراعة القات