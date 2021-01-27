شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالة شفاء وإصابة بفيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365 ـ عدن

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.



وأكدت اللحنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة فقط من محافظة شبوة.

كما أكدت عبر حسابها على تويتر تسجيل حالة شفاء واحدة من محافظة #حضرموت.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2119) منها (615) وفاة و(1425) تعافي