تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته الصادرة ليومنا هذا الأربعاء من أجواء باردة في 6 محافظات.



وتوقعت النشرة سماء خالية من السحب واجواء باردة اثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية لمحافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع ) ، وباردة الى باردة نسبيا على المناطق المرتفعة من محافظات (اب، تعز، لحج ،ابين ، شبوه وحضرموت) ، وتكون صحوة ومشمسة اغلب ساعات النهار مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب المنخفضة في فترة ما بعد الظهيرة.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئيا بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال تصل اقصى سرعة لها 25 عقدة خاصة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

ولفتت إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون جافة وباردة نسبيا ليلا، صحوة ومشمسة نهارا ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة .

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً بوجه عام ، والرياح معتدلة السرعة وتنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 20عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية كلاً من :

* المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من التبريد.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظا عليها من اثارالبرودة.

* الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب