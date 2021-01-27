شكرا لبحثكم عن خبر آخر التطورات في جبهة البيضاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ أبطال جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء، (وسط اليمن)، عملية نوعية، يوم الثلاثاء 26 كبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر مادية وبشرية فادحة.
وبحسب مصدر عسكري ميداني، تمكن أبطال المقاومة الشعبية بجبهة الحازمية، من التسلل إلى موقع زنقل ونفذوا عملية اغارة ناجحة على مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية "المصنفة إرهابيا"، وثكناتها العسكرية.
وأكد المصدر أن المقاومة نجحت باحراق عربة حوثية وقتلت وجرحت عددا من عناصر المليشيا.
وخلال الأيام الماضية نفذ رجال المقاومة عدة إغارات وكمائن محكمة كبدوا المليشيا
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