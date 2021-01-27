شكرا لبحثكم عن خبر مصادر إعلامية : منع مسؤول يمني كبير من مغادرة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعت السلطات السعودية محافظ المهرة السابق راجح باكريت من مغادرة أراضيها. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن باكريت قوله أنه تفاجأ بقرار المنع دون معرفة الأسباب. وذكرت تلك الوسائل أن باكريت عزم على مغادرة الأراضي السعودية قبل إبلاغه بقرار المنع. وسبق وأن منعت السلطات السعودية محافظ المهرة الأسبق محمد عبدالله بن كده من مغادرة أراضيها قبل أشهر، قبل أن تسمح له في ما بعد بالمغادرة.

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