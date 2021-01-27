شكرا لبحثكم عن خبر فريق حكومي رفيع يبحث خطوات اعادة بث إذاعة وقناة عدن .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ فريق من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، اليوم الثلاثاء، نزولا ميدانيا إلى مبنى إذاعة وتلفزيون عدن، لتقييم الوضع تمهيدا لإعادة تشغيل المؤسسة من مقراتها الرسمية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الفريق المختص المكلف من وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، باشر النزول إلى أذاعة وتلفزيون عدن لتقييم الوضع وكذلك إلى محطةالارسال الإذاعي بالحسوة.
وأوضحت المصادر أن عمل الفريق، تم وفق خطة الوزارة لعودة الإذاعة والتلفزيون للعمل من العاصمة عدن بعد سنوات من التوقف جراء الحرب والصراع.
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