شكرا لبحثكم عن خبر عدن للصرافات تعلن طريقة صرف مرتبات وزارة الداخلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صلاح القعشمي اكد مصدر مسئؤل في شركة عدن للصرافة والتحويلات ان عملية صرف المرتبات قد تم البدء فيها عبر مختلف خدمات عدن اكسبرس في مختلف محال الصرافة لكافة القطاعات التالية: 1- منتسبو وزارة الداخلية (ديوان الوزارة) لشهر سبتمبر .

2- منتسبو وزارة الداخلية (الواصلين) لشهر سبتمبر. 3- منتسبو قيادة القوات الخاصة شهر سبتمبر. 4- منتسبو المؤسسة الاقتصاية العسكرية أغسطس وسبتمبر. وفندت شركة عدن للصرافة والتحويلات طرق وآلية الصرف بحسب الثوابت التالية:

1-صرف المرتبات بالرقم العسكري فقط

2- تصوير الوثيقة الاصل بنفس سند الاستلام

3- عدم تسليم اي مرتب الا بالوثائق الاصل

4- تسجيل رقم هاتف المستلم في سند الاستلام

5- عدم تسليم مرتبات الافراد للقائد نهائيا.

6- توفير كاميرات مراقبة واهابت شركة عدن للصرافة والتحويلات بجميع المشمولين باستلام مرتباتهم سرعة التجاوب وعدم التاخير ..والالتزام بالنظم واللوائح المنظمة لعملية الصرف .

كانت هذه تفاصيل خبر عدن للصرافات تعلن طريقة صرف مرتبات وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.